Grevesmühlen

Im September dürfen sich die Kunden in Grevesmühlen über einen Brillengutschein freuen, den sie für eine Brille, Sonnenbrille oder Brillengläser ihrer Wahl einlösen können. Mit über 1.000 verschiedenen Brillenfassungen und einer breiten Markenvielfalt steht in der Wismarschen Straße für jeden Geschmack eine große Auswahl zur Verfügung.

Katy Tarnow, Augenoptikermeisterin bei LÜHR-Optik, kennt viele ihrer Kunden schon seit Jahrzehnten: „Unsere Kunden liegen uns am Herzen. Wir möchten, dass sie glücklich mit der Wahl ihrer neuen Brille sind. Daher nehmen wir uns Zeit für jeden Kunden und für jeden Wunsch.“ LÜHR-Optik ist einer der wenigen zertifizierten ZEISS Vision Partner und garantiert damit höchste Sehqualität. Für eine exakte Sehanalyse wird neueste Messtechnik eingesetzt und so ein punktgenaues Sehprofil des Auges erstellt. So können Brillen angefertigt werden, die optimales Sehen in allen Lebenslagen ermöglichen.

Für die persönliche Beratung stehen Katy Tarnow und Team Mo.-Fr. von 9-18 Uhr sowie Sa. von 9-12 Uhr zur Verfügung.

LÜHR-Optik GmbH

Wismarsche Str. 16

Grevesmühlen

Tel.: 03881/713946

www.luehr-optik.de