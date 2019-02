Das Luxus-SPA-Resort begrüßt seine Gäste direkt an Europas längster Strandpromenade inmitten einer herrlichen Parklandschaft mit 169 stilvoll eingerichteten Zimmern und Studios, dem 2.000 m² großen BALTIC SEA GRAND SPA Usedom, einem Kids- und Teens-Club sowie kulinarischer Vielfalt. In insgesamt fünf Restaurants und Bars können Sie sich verwöhnen lassen – wählen Sie zwischen dem elegantem À-la-carte-Restaurant oder dem lockeren Bistro direkt an der Strandpromenade. Von klassisch-regionalen Speisen über nordische Bistroküche bis hin zu selbstkreierten Cocktails in der Bar bleiben keine Wünsche offen.

Seit der Neueröffnung vor einem Jahr lädt das Restaurant SEASIDE Thai Cuisine seine Gäste auf eine kulinarische Reise nach Thailand ein und verwöhnt Sie im exklusiven, modernen Ambiente mit feinster thailändischer Küche. Die Original-Rezepte werden vom Ehepaar Sunisa und Jörg Eisenschmidt mit größter Sorgfalt ausgewählt und die Rezepte der Thaiküche mit Liebe zu den eigenen Wurzeln zubereitet. Die Vielzahl an Aromen in den vegetarischen Spezialitäten und edlen Fisch- und Fleischgerichten verzaubern Ihren Gaumen.

Pure Verwöhnung - Entdecken Sie die Wohlfühl-Oase unseres Hauses

Die Seele baumeln lassen können Sie im 2.000 m² großen BALTIC SEA GRAND SPA Usedom – dem Wellnessbereich auf zwei Etagen mit Hydro-Vitalpool, einem 20 m langen, beheizten Außenbecken und einer großzügigen Saunalandschaft mit Finnischer Sauna, Bio-Sauna und Dampfbad. In 14 Behandlungsräumen inklusive Private Spa Suite werden unterschiedlichste Anwendungen und Beauty-Programme angeboten, die eine Auszeit für Körper und Seele ermöglichen.

Aber nicht nur die großen Gäste werden hier rundum verwöhnt: Auch die kleinen Besucher stehen im Steigenberger Grandhotel and Spa im Mittelpunkt. Im hoteleigenen Kids Club, dem KRABBENCLUB in der separaten Kindervilla, können sich Ihre Kinder mit geschulten Mitarbeitern gemeinsam kreativ oder aktiv ausleben.