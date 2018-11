Schwerin

Ein Bürgermeister sollte nicht nur Pessimismus verbreiten, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) gestern im Landtag. Und meinte den Verwaltungschef in Wolgast, Stefan Weigler (parteilos), der öffentlich Werft-Aus und Niedergang seiner Stadt befürchtet. Die Abteilung gute Laune übernahm dann Glawe selbst und verbreitete Hoffnung für die gut 300 Mitarbeiter und ihre Familien. Fröhlich plauderte er drauf los, dass bald eine Yacht gebaut, die Bundesmarine-Korvetten vorgezogen würden und Chancen auf weitere Marine-Schiffe bestünden. Zitat: „Alles ist möglich.“ Nicht amüsiert ist man von so viel konkreter Offenheit offenbar bei der Lürssen-Werften-Gruppe und im Bund. Einfach mal den Mund halten, heißt es da. Denn so klar sei eben noch nicht alles, was Glawe auch der Helden-Legende seines Minister-Daseins anheften möchte. Die neuen Kampfschiffe zum Beispiel befänden sich noch in der Ausschreibung. Ja, ein Bürgermeister sollte auch gute Laune verbreiten. Da hat Glawe schon recht. Er sollte aber auch für seine Stadt kämpfen, wie Weigler es tut. Und ein Minister sollte seine Rolle kennen. Dabei kann er gern Optimist bleiben. Glawe wird nun an seinen Aussagen zur Peenewerft zu messen sein.

Frank Pubantz