Rostock

Anschläge auf Parteibüros in MV nehmen zu. Vor allem die AfD ist betroffen, aber auch Linke und SPD. Diese Entwicklung ist besorgniserregend. Zeigt sie doch, dass die politischen Fronten so verhärtet sind, dass manche ihren Unmut über andere politische Meinungen mit Gewalt kundtun, weil Worte scheinbar nichts nützen. Doch das Gegenteil ist der Fall: Zum politischen Diskurs in einer Demokratie gehört es, andere Meinungen anzuhören und zu akzeptieren, mögen sie auch noch so sehr von der eigenen abweichen – solange sie sich auf dem Boden des Grundgesetzes bewegen. Ob sie das tun, hat nicht der Einzelne für sich zu entscheiden, sondern Gerichte. Und selbst wenn eine Partei vom Verfassungsschutz beobachtet wird und es Anzeichen dafür gibt, dass dies berechtigt ist, gibt es keine Rechtfertigung für politische Gewalt gegen Menschen oder Sachen. Zumal damit das Gegenteil von dem erreicht wird, was die Angreifer auf AfD-Büros bezwecken: Die Partei kann sich so zum Opfer stilisieren – und das nicht einmal zu Unrecht. Viel sinnvoller ist es, sich selbst in einer Partei zu engagieren und so die Demokratie zu stärken, statt sie mit Farbbeuteln oder Steinen zu beschädigen.

Axel Büssem