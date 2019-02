Rostock

Das Sommersemester steht vor der Tür und der Kampf um Wohnraum wird unerbittlich. Wer erstmal ein Nest hat, gibt es nicht her. Besonders Altbauten sind sehr beliebt, was die Eigentümer natürlich wissen. Da heißt es: Aktuelle Bewohner müssen raus und die Miete wird erhöht.

In Sachsen spitzt sich die Lage nun zu. Da haben sich nämlich Nilgänse die Nester der Störche geschnappt. Die kommen zwar ursprünglich aus Afrika, sind hierzulande aber inzwischen heimisch geworden. Und reagieren aggressiv, wenn die Rotschnäbel aus dem Süden wiederkommen und in ihren Horst wollen. Da müssen die Störche in Sachsen wohl Eigenbedarf anmelden.

Dimitri Paul