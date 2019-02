Rostock

Wenn sich Menschen einmischen und die Gesellschaft verbessern wollen, dann ist das gut für die Demokratie. Das gilt für Schüler, die für Klimaschutz demonstrieren, und Anwohner, die den Sinn lauter Windräder vor der Tür hinterfragen. In Schwerin wollen Anhänger der Sammelbewegung „Aufstehen“ ein Zeichen setzen, einen Wandel hin zum sozialeren Staat, Umweltschutz, Gemeinwohl und vor allem Frieden einfordern. Die Bewegung vereint Kräfte verschiedener Strömungen, darunter Akteure der friedlichen Revolution, die 1989 eine Diktatur niederrangen, mit dem Ergebnis heute aber nicht zufrieden sind.

Politik muss ernst nehmen, wenn Menschen ihrer Angst vor Ökonomisierung Ausdruck verleihen. „Aufstehen“ hat in MV bereits mehrere Ortsgruppen; ein Indiz dafür, dass „das Volk“ eben nicht so entpolitisiert ist, wie mancher glaubt. Allerdings sollte die Bewegung (er)klären, wohin die Reise konkret gehen soll. Bessere Bildung, Hilfe für Menschen in Not, höhere Löhne – das sind alles hehre Ziele. Das Beispiel der Gelb-Westen in Frankreich zeigt aber, ohne Plan droht Konflikt. Die beste Möglichkeit des friedlichen Einmischens bietet sich gerade: Zur Kommunalwahl werden in jedem Ort Engagierte gesucht.

Frank Pubantz