Eine „vorsätzliche sittenwidrige Schädigung“ erkennt das Stralsunder Landgericht im Verhalten des VW-Konzerns gegenüber seinen Diesel-Kunden. Endlich spricht es jemand aus, möchte man hinzufügen.

Während sich die Bundespolitik – und hier besonders das Verkehrsministerium – schwer tut, das Offensichtliche auszusprechen, nehmen die Richter kein Blatt vor den Mund. Und sie wissen, wovon sie reden, denn sie haben es täglich mit Betrügern zu tun. So funktioniert unabhängige Justiz in einem Rechtsstaat, in dem zwar die Politik vor der mächtigen Auto-Lobby einknicken mag, aber eben nicht die Gerichte.

Gleichzeitig ist das Urteil maßvoll: Anders als in den USA, wo VW gerupft wurde, als hätte der Konzern Panzer an die Taliban verkauft, hält sich die Entschädigung bei uns im Rahmen. Schließlich waren die meisten Käufer vor Aufdeckung des Dieselskandals jahrelang mit ihren Autos zufrieden und haben sie ohne Einschränkung genutzt.

Nach Abzug dieses Wertverlustes dürfen die Kunden aber nicht auf weitere Kosten sitzenbleiben. Das gilt auch für viele tausend Fälle, die jetzt noch anstehen. Das gehört zu den guten Sitten, die nicht erneut verletzt werden dürfen.

Axel Büssem