Rostock

Für Gastwirte ist es ein ärgerlicher Trend: Immer mehr vermeintliche Gäste reservieren einen Tisch und kommen dann einfach nicht. In gut besuchten Restaurants mag das zu verschmerzen sein: Hier bleibt ein Tisch vielleicht nicht lange unbesetzt. Auch in Gaststätten, die ohnehin meist halb leer sind, ist es nicht so schlimm, da niemand weggeschickt werden muss, wenn ein Tisch geblockt ist. Aber für hochwertige Restaurants, die schon beim Wareneinkauf auf die erwartete Gästezahl achten müssen, kann es richtig teuer werden, wenn eine Reservierung platzt. In einem Sterne-Restaurant können das locker mehrere Hundert Euro pro Tisch werden. Vielleicht wären die Gastwirte in MV daher ganz gut beraten, Reservierungen nur noch online unter Nennung des Namens oder telefonisch mit Angabe der Kreditkartennummer zu akzeptieren. Das birgt zwar eine gewisse Gefahr, dass Gäste verschreckt werden. Aber wenn alle Restaurants mitziehen, wird es irgendwann zur Normalität – so wie bei Buchungen im Hotel. Oder aber Gäste, die bislang ihre Reservierungen platzen lassen, nehmen sich den Hilferuf der Gastronomen zu Herzen und beenden diesen fragwürdigen Trend. Darauf setzen sollte man jedoch nicht.

Axel Büssem