Schwerin

Ein 2:1-Punktsieg für die CDU: So kann man das Ergebnis des Schweriner Koalitionsbeschlusses zur Verwendung von Haushaltsüberschüssen einordnen. Drei weitere Themen will die Koalition nach eigenem Bekunden mit Investitionen voranbringen. Da ist der Mobilfunk, zu dem die CDU den Partner SPD mit einer Lochmelde-App zuletzt vor sich her trieb. Da ist die Technik der Feuerwehren, ein Thema, das vorrangig die CDU besetzt. Und dann ist da noch die nicht ausgereifte Idee, junges Personal zusätzlich einzustellen, obwohl der Abbau bestehender Stellen per Konzept weitergeht – SPD-Thema. Im Glanze des Lichts kann sich der kleine Koalitionär also als Sieger fühlen.

Alle Jahre wieder zelebrieren SPD und CDU die Ausschüttung von Geld, das zuvor laut Plan nicht da war. Dieses Mal 311 Millionen Euro aufgrund höherer Steuereinnahmen in 2018. Nach einer großartigen Strategie sieht es nicht aus, wenn jeder Koalitionär sich dabei spontan etwas für seine Klientel herauspicken kann. Mal Kita und Polizei, mal Personal und Mobilfunk. Auch die teils schlechte Ausrüstung von Feuerwehren ist kein Thema für das Prinzip Zufall. So bleibt der Beigeschmack einer politischen Inszenierung zu Jahresbeginn.

Frank Pubantz