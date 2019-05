Rostock

Eine gute und eine sehr schlechte Nachricht: Auf den Straßen von MV gab es im vergangenen Jahr zwar weniger Unfälle als im Vorjahr. Die Zahl der Menschen, die dabei ums Leben kamen, stieg jedoch. Die häufigsten Ursachen waren wie in anderen Jahren unangepasste Geschwindigkeit, Vorfahrtsfehler und zu geringer Abstand. Warum es mehr Verkehrstote gab, lässt sich daraus nicht ablesen. Vielleicht aber aus einer anderen Statistik: Die Zahl der Verkehrsteilnehmer, die während der Fahrt mit Drogen oder mit dem Handy am Ohr ertappt wurden, stieg ebenfalls deutlich an.

Unfälle in MV: Immer mehr Tote und Verletzte auf unseren Straßen

Gefährlicher Trend?

Das kann daran liegen, dass die Polizei stärker kontrolliert hat oder aber auf einen gefährlichen Trend hinweisen: Während eigentlich jedem klar sein dürfte, dass sich Drogen und Straßenverkehr nicht vertragen, kann man tatsächlich immer wieder beobachten, wie sorglos Menschen am Steuer mit dem Handy hantieren. Dabei wird die Polizei nicht müde zu warnen, wie stark man dadurch abgelenkt wird und wie weit man mit dem Auto blind fährt, während man sekundenlang auf seinem Smartphone rumtippt. Wer es nicht glaubt, kann sich ja selbst informieren: Dafür gibt es sicherlich eine App.

Axel Büssem