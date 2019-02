Rostock

Mecklenburg-Vorpommern soll eine eigene Hymne bekommen. So hieß es 2017. Mal wieder. Gute Idee! Ein Lied, das Menschen in beiden Landesteilen verbindet und Identität stiftet. Jetzt biegt der Heimatverein MV auf die Zielgerade ein, hat von Fach- und Laienjuroren vier Werke fürs Finale wählen lassen. Erstaunlicherweise ist von Hymne offiziell nicht mehr die Rede; ein Landeslied soll es sein. Mal sehen, wofür.

Vielleicht spiegelt diese Wort-Wandlung den schweren Prozess auf dem Weg zum Finale wider. 150 Einsender haben ihr Bestes gegeben; nicht immer kam aber Gutes dabei heraus, wie der Heimatverein zugibt. Am Ende habe die Jury nur vier statt fünf angekündigter Songs zugelassen, die würdig seien. Nun sollen die Menschen im Land ihre Meinung zum favorisierten Lied sagen – und wissen doch jetzt schon: Das letzte Wort hat eine Jury. So ganz will sich das Thema dann doch nicht in Volkes grobe Hände legen. Schade. Was da wohl herauskäme?

Nein, eine Hymne ist nicht entstanden. Etwas, das heimatbeseelte Menschen andächtig von Usedom bis zur Griesen Gegend schmettert. Wohl aber ist ein Prozess in Gang gesetzt hin zu mehr Heimat- und Selbstwertgefühl. Allein das wäre ein gutes Ergebnis.

Frank Pubantz