Es ist eine erfolgreiche Messepremiere, die der Landkreis Rostock zur Grünen Woche in Berlin hinlegt. Elf kleine, aber feine Firmen erhalten Gelegenheit, sich in der Metropole zu präsentieren. Doch warum hat gerade die Region Rostock die Präsenz auf der weltgrößten Ernährungsmesse bisher ignoriert? Kostengründe mögen das eine sein. Doch andere Landkreise, denen es finanziell nicht besser geht, machen seit Jahren Geld locker, damit interessante Anbieter die Region in der Hauptstadt vertreten. Berlin ist ein wichtiger Markt für Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern, in der Lebensmittelbranche ebenso wie im Tourismus.

Gerade kleinen Firmen und Start-ups kann ein Auftritt auf internationalem Parkett einen wichtigen Schub geben. Aus eigener Kraft können die eine Messeteilnahme jedoch meistens nicht stemmen. Kontakte zu knüpfen und sich mit den Großen der Branche auszutauschen, kann hilfreich sein und Motivation fördern. Wirtschaftsförderer wissen das. Ob sich die Tage in Berlin für die Aussteller auch finanziell lohnen, werden die Firmenchefs am Ende der Messe sehen. Wer auf den Geschmack gekommen ist, kann sich wieder bewerben. Denn schon heute steht fest, dass der Landkreis Rostock gemeinsam mit den anderen Landkreisen 2020 zur Grünen Woche wieder dabei sein will. Gut so!

