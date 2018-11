Schwerin

Hat die SPD in MV einen Grund zum Feiern? Jein! Seit 20 Jahren ist sie Partei stärkste Kraft in der Landespolitik, ohne die SPD geht derzeit nichts bei der Regierungsbildung. 2016 kam sie auf 30 Prozent der Wählerstimmen und konnte zwischen CDU und Linke als Partner wählen. Wer zwei Jahrzehnte die Richtung im Land vorgibt, hat also maßgeblich Anteil an Erfolgen wie verringerter Arbeitslosigkeit, sinkenden Kita-Beiträgen und einer im Vergleich zu den 1990ern verbesserten Grundstimmung. Allerdings gilt dies auch bei Verantwortung für Kellerplätze im Vergleich der Bundesländer, etwa bei Wirtschaftskraft oder Lohnniveau. Und damit sind wir auch schon beim Problem des öffentlichen Zelebrierens eigener Stärke, wie es die Landes-SPD am Montag tat. In einer Zeit zunehmender Polarisierung wäre etwas mehr Demut ratsam. Schon deshalb, weil die SPD bundesweit in Umfragen abstürzt – und auch die Landes-Partei darunter leidet. Wäre heute Landtagswahl – die SPD müsste das Partythema womöglich umbenennen. Wichtig bleibt, dass sie bei Themen liefert: „Agenda für Digitalisierung“ oder „Pakt für Sicherheit“ dürfen keine Worthülsen bleiben.

Frank Pubantz