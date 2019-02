Schwerin

Der Umgang mit dem Lehrermangel in MV treibt immer seltsamere Blüten: In der gymnasialen Oberstufe werden Seiteneinsteiger eingesetzt, die keine klassische Lehrerausbildung haben. Dass dies per Verordnung untersagt ist, scheint das zuständige Bildungsministerium selbst nicht zu stören. Ein weiteres Beispiel für eine krasse Fehlentwicklung im Bildungsbereich.

Klar, woher soll Ministerin Hesse die erforderlichen Lehrer nehmen, die sie bräuchte? Backen kann sie diese ja nicht. Allerdings könnte sie die Attraktivität des Berufes mit Unterstützung der Schweriner Koalition deutlich erhöhen. Es ist mittlerweile eine Binsenweisheit: Neue Lehrer braucht das Land. Da dies auch für konkurrierende Bundesländer gilt, muss sich MV eben mehr einfallen lassen, um ansässige Lehrer zufriedener zu machen und neue anzulocken. Vorschläge liegen genügend auf dem Tisch: Arbeitsverträge entfristen, das Referendariat verkürzen, die Altersschwelle zum Beamten-Dasein aufheben, mehr bezahlen und das Stunden-Pensum der Lehrer senken. Natürlich kostet das Geld. Und? Hier geht es um das wichtigste Zukunftsthema des Landes, wenn man Aussagen von Regierungsvertretern glauben darf. Schluss mit den Experimenten!

Frank Pubantz