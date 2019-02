Rostock

Baustellen überall bei Bildung im Land: Lehrer fehlen nicht nur an Regionalschulen oder Gymnasien, sondern auch in der Berufsausbildung. Wegen Lehrermangels fallen viele Stunden aus. Was muss wohl vorgefallen sein, bis junge Menschen öffentlich ihre Sorge verkünden, dass sie mit dem gelernten Stoff wohl die Prüfungen nicht schaffen könnten? Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf Folgen einer desaströsen Personalpolitik über Jahrzehnte, in der Lehrer die – pardon –„Sparschweine“ des Landes waren, wie es sogar in Regierungskreisen heißt.

Nicht akzeptabel ist die Reaktion von Bildungsministerin Hesse zum Appell von Azubis und Gewerkschaft, das Thema gemeinsam zu beackern. Sie verweist stattdessen auf ein „ Zukunftsbündnis“, das die Regierung demnächst schmiedet, wischt die Sorgen also weg. Den jungen Männern wird das in ihrer aktuellen Not nicht helfen.

Die Probleme des Mangels an Schulen sind ja nicht neu, sondern immer wieder Thema im Landtag. Erst in dieser Woche hatte die Koalition mit 311 Millionen Euro Haushaltsüberschuss die Chance, mehr Geld in das wichtige Thema Bildung zu steuern. Sie entschied sich unter anderem für mehr Personal in der Verwaltung. Auch das ist ein Statement.

Frank Pubantz