Die Böllerei in Innenstädten sollte abgeschafft werden! Andere Städte haben sich vom privaten Feuerwerkskrach bereits befreit. Gut, dass sich auch die größten Städte in MV, Rostock und Schwerin, mit dem Thema beschäftigen und ein Verbot für die Innenstädte prüfen.

Müllberge aus gigantischen Böller-Batterien, Sirenengeheul und dichte Rauchschwaden – das ist das, was ich seit vielen Jahren mit der Silvesternacht in Rostock verbinde. Am Stadthafen herrscht Ausnahmezustand. Die letzten Böller sind vor wenigen Wochen verraucht, aber die Knaller-Reste sind in vielen Ecken Rostocks immer noch zu sehen. Spaß und Vergnügen stehen hier in keinem Verhältnis zu Brandschäden, Verletzungen und Umweltverschmutzung. Mal abgesehen von den Gesundheitsschäden durch den Feinstaub, der in die Luft geblasen wird.

Ganz verzichten sollen die Menschen auf den bunten Himmel durch Raketen trotz allem nicht. Offizielle Feuerwerke wird es immer geben, auch weil sie Tradition haben und einfach schön sind. Nur muss deshalb trotzdem nicht jeder Laie mit Knallern und Raketen beladen die Stadt unsicher machen – und eine Spur der Verwüstung sowie bergeweise Müll hinterlassen.

Virginie Wolfram