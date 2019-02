Rostock

Das sind doch mal ermutigende Nachrichten: Mehr Menschen interessieren sich für politische Prozesse und bringen sich auch selbst ein. Grüne, AfD und SPD in MV haben in den zurückliegenden zwölf Monaten deutlich an Mitgliedern gewonnen, andere Parteien zwar leicht verloren – unterm Strich aber steht ein Plus bei größeren Parteien. Nach Jahren des Mitgliederschwunds durch Desinteresse und Frust nun also eine Kehrtwende?

So einfach ist es wohl nicht. Die zunehmende Schärfe in politischen und gesellschaftlichen Debatten hat aber offenbar so manchen dazu bewogen, sich selbst in die Entwicklung der Gesellschaft aktiv einzumischen. Richtig und gut so! Besser mitmachen als zu Hause meckern. Das kommt zur richtigen Zeit kurz vor den wichtigen Kommunalwahlen im Mai. Denn um seine eigenen und Gruppeninteressen durchzusetzen, ist es in der Demokratie nötig, sich mit anderen abzugleichen und zu verbünden. Dann gilt es, im politischen Diskurs Mehrheiten zu organisieren, bestenfalls im fairen Wettstreit um die besseren Argumenten mit anderen.

Allerdings sind Mitgliederzahlen in Parteien nur ein Indikator. Entscheidend ist das Engagement für Themen in Gemeinden, Städten oder Kreistag.

Frank Pubantz