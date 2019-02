Rostock

Viele Polizeigebäude in MV werden deutlich später fertig als geplant. Als ein Grund wird die boomende Baukonjunktur angeführt: Man findet einfach nicht ausreichend Baufirmen, die Aufträge zu akzeptablen Preisen übernehmen. Leidtragende sind die Polizisten: Sie müssen, wie in Wismar, monate- oder gar jahrelang ihre Arbeit in provisorisch aufgestellten Containern erledigen. Das ist nicht in Ordnung: Polizisten leisten einen entscheidenden Beitrag zum Funktionieren unserer Gesellschaft. Wir erwarten von ihnen, dass sie immer zur Stelle sind, wenn wir Hilfe brauchen. Dann können die Beamten auch erwarten, dass sie vernünftige Arbeitsbedingungen bekommen. Das kostet natürlich Geld, gerade jetzt in einer Wachstumsphase, in der Bauleistungen wegen der hohen Nachfrage teuer sind. Dabei darf sich der Bauherr nicht übers Ohr hauen lassen, die Kosten müssen im Rahmen bleiben. Aber es muss abgewogen werden, wie viel uns zufriedene Polizisten wert sind. Ein Projekt neu auszuschreiben, weil die dafür gemachten Angebote zu teuer sind, spart vielleicht ein wenig Geld. Das kostet aber Zeit – und diese müssen die Beamten dann im Zweifelsfall in Containern verbringen.

Axel Büssem