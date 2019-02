Rostock

Privatschulen in MV haben großen Zulauf. Sie wachsen dreimal schneller als staatliche Schulen. Grundsätzlich ist es zu begrüßen, wenn die Vielfalt des Bildungsangebots zunimmt. Viele Schulen haben besondere Schwerpunkte, die sonst nirgendwo zu finden sind und entsprechen genau dem, was sich die Eltern für ihre Kinder wünschen. Dafür zahlen sie dann auch bereitwillig Schulgeld. In der Vergangenheit stopften freie Schulen auch teilweise Lücken, die das damals noch schrumpfende staatliche Schulsystem gerissen hatte. Vielen Kindern blieben so endlose Schulwege erspart.

Heute werden keine öffentlichen Schulen mehr geschlossen, manche platzen sogar inzwischen aus allen Nähten. Kein Wunder, dass Eltern in solchen Fällen ihre Kinder lieber auf eine Privatschule schicken. Und auch wenn Eltern ihre Kinder von der Regelschule abmelden, weil sie dort nicht zufrieden sind, spricht das nicht für unser Schulsystem. Vom Lehrermangel bis zum fehlenden Internet – die Mängelliste ist lang. Wenn Eltern deswegen auf Privatschulen ausweichen und dort Schulgeld zahlen müssen, werden sie für diese Defizite haftbar gemacht. Der Grundsatz der kostenfreien Schulbildung wird so ausgehebelt.

Axel Büssem