Rostock

Kaum waren die Tickets für die Tour der Band Rammstein ausverkauft, begann auch schon der Schwarzmarkthandel. Bis zu 1000 Euro werden dort verlangt – das Zehnfache des eigentlichen Wertes. Nun mag jeder Fan für sich klären, ob ihm ein Konzert so viel wert ist. Aber darauf kommt es gar nicht an: Der Schwarzhandel mit Tickets ist nicht nur am Rande der Legalität, er ist auch unfair.

Es ist ja in Ordnung, wenn jemand aus irgendeinem Grund nicht zu einer Veranstaltung gehen kann und deshalb sein Ticket verkauft. Wenn aber sofort nach Vorverkaufsbeginn die Tickets auf einschlägigen Internetbörsen auftauchen, ist klar, dass hier nacktes kommerzielles Interesse besteht. Damit verstößt zumindest der Verkäufer gegen das Gesetz. Will man so etwas wirklich unterstützen?

Eine Alternative bei heiß begehrten Tickets, bei denen klar ist, dass sie nicht für alle Fans reichen, wäre ein Losverfahren – so wie es etwa schon bei Fußballspielen praktiziert wurde. Damit lässt sich zwar kein zusätzliches Geld verdienen, aber so kämen wenigstens auch Fans zum Zuge, die es nicht schaffen, zum Verkaufsstart am Computer zu hängen und wie wild auf den „Kaufen“-Button zu klicken.

Axel Büssem