Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat in dieser Woche vollmundig ein großes Schulbauprogramm für MV angekündigt, in dem 129 Schulen bedacht werden – die Wortwahl suggerierte einen Start. Nun wird klar: Dutzende Schulen davon sind längst im Bau, einige sogar seit fast einem Jahr fertig, Fördermittel lange bewilligt oder übergeben. Die Opposition unterstellt Täuschung, der Regierungspartner CDU eine Mogelpackung. Schwesig kontert: Das Paket beziehe sich auf die Legislatur, und die laufe ja schon. Sie hat damit quasi auf großer Bühne Fördermittel in Richtung Vergangenheit versprochen. Wie das praktisch funktioniert, können wohl nur Zeitreisende analysieren. Der letzte Vorwurf ist zu diesem Thema ganz sicher noch nicht verteilt.

Von Frank Pubantz

Politikverdrossenheit entsteht vor allem, wenn Menschen das Gefühl haben, dass handelnde Politiker mehr versprechen als halten. Daher sollten Regierungen maßvoll mit superlativen Zusagen umgehen.

Dies gilt in MV für das umstrittene Schulbauprogramm, das viel Geld nur umlagert, wie für eine angebliche Digitale Agenda, die in Wirklichkeit in der Praxis vielerorts feststeckt. Mit Ehrlichkeit dürfte Politik am weitesten kommen. Das Gegenteil erzeugt Frust. Wetten?

