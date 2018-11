Schwerin

Klingt erst einmal paradox: Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) will mehr verurteilte Kriminelle aus den Haftanstalten früher vor die Tür setzen. Bisher wehre sich fast jeder dritte „Knacki“ gegen eine vorzeitige Entlassung, die nach Gerichtsbeschluss Auflagen bedeutet. Hoffmeister will die Mitbestimmung der Häftlinge abschaffen: Früher raus soll, bei wem dies vertretbar ist. Denn draußen sei eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft weit Erfolg versprechender als das Rumsitzen hinter Gittern.

Resozialisierung Gefangener ist eine Kernaufgabe des Justizvollzugs, um anderen Menschen Sicherheit zu garantieren. Sie beginnt aber drinnen, und dafür muss ausreichend Personal vorhanden sein. Hier hat die Regierung noch Hausaufgaben zu erledigen. Klagen über hohen Krankenstand, Überstunden und ausbleibende Beförderungen sind ja nicht neu. Die Ministerin hat recht: Wie lange ein bestrafter Häftling im Gefängnis sitzt, sollte nicht er selbst bestimmen, sondern berufene Instanzen der Gesellschaft. Das gilt auch für frühere Entlassung. Allerdings darf der Antrieb dieses Vorstoßes nicht sein, die Häftlingszahlen um jeden Preis zu senken.

Frank Pubantz