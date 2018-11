Rostock

Die Firma Nordex liefert zurzeit widersprüchlich klingende Nachrichten. Die Geschäfte laufen schlecht, weil weniger Windräder gekauft werden. Umsatz und Gewinn brechen ein, seit dem Sommer schreibt das Unternehmen, das als ein einziges aus MV im TecDax vertreten ist, rote Zahlen. So weit, so schlecht. Andererseits sollen 2019 am Rostocker Stammsitz 300 neue Stellen geschaffen werden. Wie passt das zusammen? Schließlich mussten vergangenes Jahr erst viele Beschäftigte im Rahmen eines Sparprogramms gehen.

Die Auftragslage ist gut, nächstes Jahr sollen die Geschäfte deshalb wieder besser laufen. Das ist erfreulich, denn Industrie mitsamt den entsprechenden Arbeitsplätzen gibt es im Nordosten noch immer deutlich zu wenig. Der Zickzack-Kurs bei der Personalpolitik macht dennoch keinen besonders glücklichen Eindruck. Mit jedem Mitarbeiter, der weggeschickt wird, geht Erfahrung verloren. Neue Leute müssen erst wieder angelernt und eingearbeitet werden. Solche kurzfristigen Entscheidungen können sich rächen, vor allem in Zeiten des wachsenden Fachkräftemangels.

Artikel zum Thema:

Gerald Kleine Wördemann