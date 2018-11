Schwerin

Geschichte wiederholt sich: Auf der landeseigenen Mülldeponie in Selmsdorf brennt der Baum – und Politiker versprechen, ein Konzept zur Schließung der umstrittenen Halde vorzulegen. So war das 2012, als Protest Asbesteinlagerung schließlich beendete, so ist es heute wieder. Die neuen Vorwürfe wiegen schwer: Grenzwerte von Giftstoffen, die hundertfach auf Lkw unter anderem aus Italien kamen, sollen in unvorstellbar hohen Dimensionen überschritten sein. Das stellt ein Controller fest, ein Mann der Zahlen. Widerlegt hat dies bis heute, zwei Monate nach Aufkommen der Vorwürfe, nachvollziehbar und widerspruchsfrei niemand. Ein Minister gibt zaghaft zu, dass wohl Grenzwerte überschritten sind, aber kein Rechtsverstoß vorliege. Das ist keine akzeptable Antwort.

Der Umgang mit dem Thema allein ist ein Skandal. Denn natürlich geht es zunächst um das Wohl von Mitarbeitern und Anwohnern der Deponie, wie Landrätin Weiss erklärt. Dann stellt sich die Frage, warum überhaupt hochgiftiger Müll aus Italien nach MV gekarrt wird. Schließlich, wieso Politik das Thema Deponie über Jahre verpennt hat. Viel zu tun für eine Landesregierung, die ihren Bürgern schnellstens Antworten liefern muss, die auch überzeugen.

Gift im Müll? Schwesigs Mann erhebt Vorwürfe gegen Deponie Ihlenberg

Frank Pubantz