Rostock

Die Landesregierung gibt mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau aus. Bis zu 500 neue Wohnungen sollen so jährlich neu gebaut werden. Zudem können etwas teurere Wohnungen gefördert werden. Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, denn bezahlbare Wohnungen werden dringend gebraucht. Und wenn sogar die Opposition vorsichtig Beifall klatscht, hat Rot-Schwarz wohl etwas richtig gemacht.

Wichtig ist jetzt, dass die Richtlinien rasch umgesetzt werden. Denn für viele Menschen in MV – vor allem in den größeren Städten und in Tourismuszentren – ist die Frage nach dem Dach über dem Kopf zur bestimmenden in ihrem Leben geworden. Absurd, wenn man sich überlegt, dass vor einigen Jahren noch vermeintlich überschüssige Wohnungen abgerissen wurden.

Wünschenswert wäre, dass wenigstens ein Teil der Sozialwohnungen in den Innenstädten entsteht. Zu sehr ist dort in letzter Zeit die gesunde Mischung der Einkommensgruppen verloren gegangen, konnten sich nur Wohlhabende ein Appartement in den besten Lagen leisten. Das mag ja marktwirtschaftlich nachvollziehbar sein, für die Seele einer Stadt ist es aber fatal.

Axel Büssem