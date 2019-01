Rostock

Die Ostdeutschen können’s nicht. Den Eindruck muss man angesichts dieser Zahl gewinnen: Die 25 Präsidentinnen und Präsidenten der obersten Gerichte in Ostdeutschland sind ausschließlich Westdeutsche. Und das fast 30 Jahre nach dem Herbst 1989, als die deutsch-deutsche Grenze geöffnet wurde.

Diese Zahl wirft ein grelles Schlaglicht auf das Ost-West-Verhältnis im seit 1990 vereinigten Deutschland. Das Land ist sicherlich vereinigt – aber vereint ist es noch lange nicht. Das war zwar schon immer zu spüren in den letzten drei Jahrzehnten: Stichwörter dafür sind Löhne, Renten, Arbeitsplätze.

Dabei ist die 100-prozentige West-Besetzung der Präsidentenposten nur ein Symptom für den Zustand der bundesdeutschen Eliten allgemein. So beträgt der Anteil der Ostdeutschen in Führungspositionen sechs bis acht Prozent – der Anteil an der Gesamtbevölkerung sind jedoch 17 Prozent.

Seit kurzem machen immer mehr Menschen zwischen Ostsee und Erzgebirge ihrem Ärger und ihrer Wut über tatsächliche oder gefühlte Benachteiligungen deutlich Luft. Wenn Landes- und Bundespolitiker nicht endlich wenigstens hinhören, müssen sie sich über saftige Denkzettel an den Wahlurnen nicht wundern.

Bernhard Schmidtbauer