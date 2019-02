Rostock

Am Anfang war das Grundgesetz. An Sonntagen gilt Arbeitsruhe, heißt es da. Dann kam die rasante wirtschaftliche Entwicklung. In MV boomt der Tourismus, das Land hat sich auf eine liberale Lösung zum Umgang mit der Sonntagsruhe verlassen, diese also umschifft. Allerdings nicht rechtssicher; klagte jemand vor Gericht gegen die Bäderregelung, sähe es vermutlich schlecht darum aus.

Das Beispiel zeigt, wie sich rechtliche Grundlagen und Lebenswirklichkeit voneinander entfernen können. Das ist kein Plädoyer für Arbeit bis zum Umfallen, vielmehr der Versuch einer Tatsachenbeschreibung: Es gibt Branchen, in denen sonntags gearbeitet werden muss. Dies räumlich zu begrenzen, kann keine gerechte Lösung sein und wird immer Verlierer hervorbringen. An dieser Stelle steht Wirtschaftsminister Glawe derzeit mit der Bäderregelung. Richtig machen kann er es nicht.

Gerecht wäre Gleichklang für alle Regionen. Dass Geschäfte in Schleswig-Holstein sieben Sonntage im Jahr mehr öffnen können als hier in MV, ist ein klarer Wettbewerbsnachteil. Es muss eine Lösung geben, die die individuelle Entscheidung zur Arbeit in den Vordergrund rückt. Überall.

Frank Pubantz