Rostock

Vor nichts haben Bauern so große Angst wie vor der Afrikanischen Schweinepest. Um die drohende Schweinepest einzudämmen, sind gute Ideen gefragt. In Mecklenburg-Vorpommern soll ein mobiler Elektrozaun im Fall eines Ausbruchs der Schweinepest die Ausbreitung der Seuche verhindern.

Ob diese Art Zaun – ob mit oder ohne Strom – wanderfreudigen Wildschweinrotten oder einzelnen Schwergewichten standhalten wird, bleibt abzuwarten. Ebenso, ob es überhaupt möglich ist, eine bestimmte Fläche zu umzäunen, bevor die Wildschweine ausgebüxt sind. Die Praxis wird es zeigen. Die Dänen dagegen errichten einen 1,50 Meter hohen Stahlmatten-Zaun, der einen halben Meter tief ins Erdreich ragt. Wildschweine können sehr tief graben.

Richtig ist: Alles muss ausprobiert werden, um diese gefährliche Schweinerei in den Griff zu bekommen. Gegen das außerordentlich widerstandsfähige Virus ist vor allem strengste Hygiene notwendig. Die Schweinepest ist auch durch kontaminierte Lebensmittel übertragbar. Denn bis jetzt sind die Erreger noch nicht in die Ställe eingedrungen. Dass dies so bleibt, daran müssen Bauern und Verbraucher alles setzen.

Bernhard Schmidtbauer