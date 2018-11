Berlin

Mit seinen Plänen, Kinderlose mit höheren Rentenbeiträgen zu belasten, stößt Gesundheitsminister Jens Spahn auf harsche Kritik. So lehnen nicht nur der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und der Sozialverband VdK den Vorschlag des CDU-Politikers ab, sondern auch zahlreiche OZ-Leser. Spahns Forderung ist, dass Kinderlose mehr in die Pflege- und Rentenversicherung einzahlen sollten als Eltern, um letztere in der Sozialversicherung mehr zu entlasten.

Holger Oppers schreibt dazu: Die Diskriminierung von Kinderlosen bei der Beitragsberechnung der Pflegeversicherung habe sich bisher in einem Minibetrag gezeigt. Deshalb sei keiner auf die Straße gegangen, doch wenn Jens Spahn dies jetzt erweitern wolle, so der Leser, „dann ist dies eine riesige Sauerei. Es gibt viele Menschen, die können keine Kinder bekommen. Es gibt viele Menschen, die können sich keine Kinder leisten, da der Staat an anderer Stelle ihnen schon kräftig in die Tasche gegriffen hat.“

Kathrin Krüger meint: „Da werden die, die eh schon immer viel zahlen, noch mehr gebeutelt. Sollen doch die Reichen oder besser noch die Politiker das mal machen. Was meint ihr, wie es denen geht, die aus gesundheitlichen Gründen keine Kinder bekommen können oder dürfen? So kann man dafür sorgen, dass die Menschen sich entzweien anstatt zusammenzukommen.“ Marco Brandes notiert: „Ich freue mich schon darauf, bei der nächsten Wahl auf Wahlkampf-Teams der CDU zu treffen. Und dann sollen die mir mal erklären, warum ich als kinderloser Single ausgerechnet die CDU wählen soll.“ Erik Werner hält fest: „Fördern ist in Ordnung“, aber gleichzeitig sei Spahns Herangehen nichts anderes, „als Leute ohne Kinder zu bestrafen. Wo bleibt da unsere Freiheit?“ Ronny Herbst ist überzeugt: „Spahn ist nicht mehr Herr seiner Sinne. Kinderlose zahlen sowieso schon mehr Steuern, weil sie keinen Kinderfreibetrag haben. Also: Was soll der Quatsch? So wird er bestimmt nie Kanzler. Im Grundgesetz steht, dass jeder Mensch gleich ist. Ich glaube, er kennt das Grundgesetz nicht.“

Jörg Hammeier stört sich daran, dass etwa „Raucher gegen Nichtraucher und Familien gegen Singles“ ausgespielt würden. Und OZ-Leser Mathias Senft schlägt abschließend vor: „Wenn er Eltern wirklich entlasten möchte, dann sollte er den Eltern entgegenkommen und nicht für andere das Leben teurer machen. Die Schröpfung von Menschen hört so gerade nicht auf.“

Juliane Lange