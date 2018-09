Dummerstorf

Mein Kind soll richtig Deutsch lernen, diesen Satz höre ich in den letzten Jahren von Eltern, deren Kind mit vielen fremdsprachigen Kindern in eine Klasse gehen. Eine löbliche Absicht, deren Tragweite bisher wenig bedacht ist.

Wenn ich die Sprache der einheimischen jüngeren Generationen, ich bin Jahrgang 1950, höre, so klingt sie weder syrisch, noch afrikanisch, noch libysch, sie klingt englisch. Wir gehen "shoppen", "checken" die Malls und die Mails. In der Weise klingelt es weit und breit durch die Straßen, die Cafes, tönt es von den Radiosendern, aus dem Fernsehen (genannt Ti Wie), auf Konzerten (auch Shows genannt) und jeder abendliche Kriminalfilm bzw. Blockbuster endet mit einer englisch gesungenen Sentimentalität.

"Fack ju Göhte" ist ein sehr treffender Ausdruck für unser Gefühl deutsch zu sprechen. Während die inzwischen zum Unternehmertum tendierende junge Intelligenz sich im Merchandising übt, rufen die Rampensäue der Bands, durchweg mit erkrankter Stimme, zu Frieden und Toleranz auf. Diesmal, ausnahmsweise auf Deutsch. Damit ihr Anliegen auch unmissverständliche ist, mit dem Slogan: "Rechts ist Scheiße".

Inzwischen üben sich die Wort Schöpfer des Deutschen in bezeichnende wie entlarvende Begriffe wie Gesundheitswirtschaft. Passend zu der oben beschriebenen Sorglosigkeit im Umgang mit unserer Sprache erklärte mir ein Gymnasiallehrer, dass er eine katastrophale Handschrift habe und Gott sei es gedankt, kann das Media Tablet, früher Wandtafel, seine Krakel mit einem Klick in beste Druckschrift verwandeln. Schönschrift gibt es schon lange nicht mehr in unseren Schulen, da sie vermeintlich nicht nötigt ist, sinnlose Zeitverschwendung sei.

Ich frage mich, was ist da alles an deutschen Kulturtechniken, wie Sprache und Schrift verloren gegangen. Es ist zweitrangig, ob ich am Ende schön schreibe, aber die Übung dahin hätte meine nervalen Verknüpfungen in schwungvolle Bögen, statt in 0 1 Algorithmen geübt. Genauso verhält es sich mit der Sprache. Gehen wir in Uncle Sams Hütte chillen hört sich dennoch besser an, als bei einem Long Drink abkacken. Mir persönlich gefällt dann ein "Döner mit alles" mehr als ein "Hotdog", wenn nicht hinter dem Imbissstand ein Plakat zu einer Crossover Performance animieren würde.

Ich gebe zu, dies ist ein kleiner Ausschnitt unserer Alltagskultur, und es gibt genügend Leute, die noch mit Messer und Gabel essen, aber er ist mit den Merkmalen T1 G3 Cis keine Bezeichnung für ein Volkswagenkombi, sondern medizinisches Latein, behaftet.

Gregor Johannsen