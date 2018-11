Greifswald

Viele Eltern in Vorpommern sind empört. Der Grund: Die Polizei begleitet in diesem Jahr nicht mehr alle geplanten Martinsumzüge, bei denen Kita- und Schulkinder mit selbst gebastelten Lampions durch die Straßen ziehen. Und weil die Schulen als Veranstalter Kosten für die Absicherung fürchteten, haben einige den Umzug nun abgesagt. Zur Begründung hieß es aus dem zuständigen Ordnungsamt: Die Polizei hätte keine Kapazitäten frei.

Benedikt Liesegang bemängelt: „Hauptsache, die Fußballspiele werden weiter kostenlos betreut.“ Christel Voigt merkt an: „Ja, die haben eben keine Zeit mehr für unsere Kinder. Die müssen sich ja um andere Dinge kümmern.“ Kornelia Gent indes notiert: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine vorrangige Aufgabe der Polizei ist. Das wäre in meinen Augen Verschwendung von Steuergeldern und was noch schlimmer ist, Verschwendung von Arbeitkräften, die anderswo dringender gebraucht werden. Wir laufen auch Laterne, doch sind wir imstande, dies ganz allein zu tun.“ Philipp Kintscher fügt hinzu: Die Polizei habe kaum Personal und wenn große Demos seien, müssten aus ganz Deutschland „Beamte abgezogen werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Vielleicht sollten die Gemeinden für die Absicherung nach anderen Möglichkeiten schauen. Sie könnten die Freiwilligen Feuerwehren fragen. Die machen sowas auch gerne.“ Janine Zielske stellt Folgendes zur Diskussion: „Polizei zum Absichern von Straßen? Wozu gibt es Eltern und Fußwege? Bei uns haben sich an der Kreuzung ein paar Eltern auf die Straße gestellt und gewartet bis alle drüben sind. So machen wir es übrigens auch bei Schulausflügen. Da braucht niemand die Polizei.“

Uta Krause fragt: „Warum muss auch jede Kita und jede Schule ihren eigenen Umzug machen? Warum gibt es nicht einen Umzug, bei dem alle mitlaufen? Den könnte die Polizei dann auch begleiten und alle wären glücklich. Man muss auch daran denken, was für einen Aufwand es für die Polizei bedeutet, wenn jeder seinen Umzug macht.“ Manuela Scheel schreibt: „Wenn ich so manche Kommentare lese, kann ich nur den Kopf schütteln. Lasst doch den Kindern und den Eltern ihren Spaß. Und wenn der Laternenumzug von Polizei und Feuerwehr begleitet wird, ist es für die Kinder ein aufregendes Erlebnis. Ich finde es schön, dass Polizei und Feuerwehr sich Zeit für solche Aktionen nehmen.“ Weiterlesen:

Laternelaufen ohne Polizisten: Umzüge fallen aus, Kinder enttäuscht

Juliane Lange