Rostock

Mir ist zum Heulen. Da wird dieses wunderschöne und ums Überleben kämpfende Tier in seinem Zuhause in "Notwehr" sinnlos getötet. Nur weil der Veranstalter Hapag-Lloyd Cruises den teuer zahlenden Passagieren "Arktis pur" verspricht. Sollen die doch an Bord bleiben bei Kaviar und Champagner.

Bernd Müller von der Winden