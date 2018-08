Sauzin, OT Ziemitz

Was ist mit dem Tochterunternehmen Ostsee-Zeitung los, möchte ich rufen. Als langjähriger Abonnent bin ich enttäuscht das eine Tageszeitung sich dem niedrigen Niveau und dem Genre eines deutschlandweiten Tageblatts anschließt.

Liegt es an der Sommerpause unerfahrener Politiker oder an der stagnierenden Auflage, dass man sich auf der ersten Seite dem privaten Leben von Menschen nähert? Gibt es nicht genug gesellschaftspolitische Themen, dessen Inhalt die Existenz der Menschen in diesem System Rechnung tragen sollte?

Nach langer Zeit dachte ich, das die Geschichte Ullrich für alle Zeit begraben ist. Aber nein, es wird alles wieder hervorgeholt, weil man sich davon nährt. Im Übrigen sei gesagt, auch wenn unter Krokodils-Tränen anderes berichtet wird, Ullrich hat kaum etwas bzw. nichts zur Aufklärung seiner Person im Doping-Skandal beigetragen. Aber darüber wurde genug geschrieben.

Heiko Lange