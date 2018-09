Sanitz

Liebe OZ, warum stellen Sie nur die Ausführungen von Frau Blaudszun zur Situation der Abiturienten in MV so in den Mittelpunkt? Dabei wäre es doch wohl dringend angebracht auch die andere, ich finde realistischere Schülermeinung des Greifswalder 11. Klasse Schülers Kay Schlosser ungekürzt auf einer der Hauptseiten zu veröffentlichen und damit auch zur Diskussion zu stellen!!

Dieser Leserbrief in der Onlineausgabe zeigt doch deutlich, dass nicht nur die Abiturienten von früher, die überwiegend klagenden Ausführungen von Frau Blaudszun weitgehend kritisch sehen. Und die Ursachen, die überwiegend subjektiv sind, aber ganz sicher auch der Bildungsrealität geschuldet sind, aufzeigen! Herr Schlosser schildert seine Sicht sehr konkret und bestätigt nicht nur meine Meinung. Natürlich schließt die Meinung des Greifswalders nicht aus, dass grundlegende Änderungen im Bildungswesen schon lange nötig sind!!!

Peter Hölper