Zingst

Klar doch, in einer Gesellschaft, in der es an erster Stelle um Profit-Maximierung und um die persönliche Lebensglück-Maximierung mit maximalem Spaßfaktor geht, gibt es nicht nur eine "Kultur" der maximalen Einschaltquoten, sondern es muss dann auch eine "Kultur" der maximalen Abschottung geben. Das ist doch selbstverständlich und auch logisch, oder?!

Dr. Barnim Thees