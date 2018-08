Mölln

Gut so, Herr Mißlitz, dass Sie an die Verantwortung der Gewerbetreibenden in der Molli-Straße appellieren. Der Molli ist für Bad Doberan eine einzigartige Touristenattraktion und ohne ihn würden Tausende gar nicht auf die Idee kommen, nach Bad Doberan zu fahren. Und wenn gar nichts mehr hilft, wäre zu überlegen, an beiden Enden der Fußgängerzone jeweils Schranken zu installieren, die nur aufgehen, wenn der Molli durchfahren will.

Manfred Ohldag