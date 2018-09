Greifswald

Guten Tag Frau Degrassi,

mich hat es auch mit einem Parkknöllchen auf dem REWE-Parkplatz in der Grimmer-Straße erwischt. Nachdem ich Ihren OZ-Tipp gelesen hatte, schöpfte ich Hoffnung.

Doch leider ist die Firma PLAYFAIR-PARKING e. K. mit Sitz in Hamburg nicht so kulant, wie in den FAQ´s der Homepage nachzulesen ist. Und jetzt versuchen Sie mal die Firmen FAIR PARKEN und PLAYFAIR-PARKING auseinanderzuhalten.

Thorsten Kluck