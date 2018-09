Rostock

Also beim besten Willen verstehe ich nicht, was die Abzocke auf Supermarktparkplätzen mit dem Wählen der AfD zu tun hat. So etwas gab und gibt es schon immer und daran hat die Politik doch keine Schuld. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wenn die AfD an die Macht kommen würde, es so etwas nicht mehr geben würde. Das ist doch lächerlich, alles, was einem nicht passt auf die Politik zu schieben. Leute, wacht doch mal auf. Die AfD ist doch kein Heilsbringer, der das Leben wie in einem Paradies ermöglicht. Was glauben manche Leute nur? Ich habe da absolut kein Verständnis für.

Tom Schnabel