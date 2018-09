Elmenhorst

Auch in 18107 Elmenhorst gibt es bei der Kita im Schulweg keine ausreichenden Parkplätze. Dafür hat die Gemeinde bzw. das Amt Warnow West jedoch einen Mitarbeiter abgestellt, der die Eltern während der 3-5 Minuten Abwesenheit vom Auto mit einem Knöllchen „belohnt“. Kurios ist, dass nur Kfz in Fahrtrichtung aus Nienhagen kommend diese Knöllchen erhalten. Auf der anderen Straßenseite parkende Anwohner bekommen nichts. Auf meine Anfrage beim Amt Warnow West, warum das so ist, bekam ich vor circa 2 Monaten die Antwort „ man prüfe die Situation". Ich meine, binnen 2 Monaten eine Flurkarte zu bekommen und zu lesen, sollte den Verantwortlichen möglich sein.

Frank Schulze