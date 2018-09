Rostock

Es beginnt: die Abzocke auf höchstem Level. Ich musste auch schon 30€ im Parkhaus Marktkauf in Lütten Klein bezahlen. Ich bin dort selten und habe die Plakate nicht gesehen. Da kommt man doch nicht drauf, wenn man jahrelang nicht bezahlen muss. Auf dem Parkplatz Netto in der Kopernikusstraße wäre es mir beinahe wieder passiert, obwohl ich mir im Vorfeld den ausgelegten Zettel im Markt mitgenommen hatte. Ich war nur kurz im Markt und an der Kasse der Schreck, da merkte ich es und sagte laut "Scheiße". Der Kassierer gab mir dann eine Visitenkarte von der Firma, die die Gebühren kassiert. Die stehen auf den Parkplätzen und warten nur darauf, dass es einen erwischt. Das nur ja keiner vergessen wird. Ist es da ein Wunder, dass immer mehr Menschen mit der AfD sympathisieren, Bürger die nicht "rechts" sind.

Mehr lesen: 30 Euro für fünf Minuten Parken

Viktoria Markewitz