Buxtehude

Mit Entsetzen muss ich lesen, dass der tragische Tod eines kleinen Jungen - ich habe selbst vier Kinder, darunter ein neunjähriges Mädchen - für üble Hasspropaganda missbraucht wird. Das ist in dieser Form nicht länger hinnehmbar und muss schnellstens geahndet werden.

Denn es geht leider eben nicht nur um den Tod des Jungen. Es geht um ein gesellschaftliches Klima, in dem Häme und Schadenfreude, gepaart mit Zynismus und Menschenfeindlichkeit, allmählich wieder salonfähig werden. In dem Ausländer, Engagierte, Politiker und letztendlich der demokratische Staat angegriffen werden und Wut und Hass offen zutage treten. Und das ohne Not: wir sind reich - auch das gefühlte Wendeopfer im noch nicht so lange freien Teil des Landes. Wir sind aber anscheinend auch in teilen bedürftig: an Liebe, Zuwendung, ja sogar an tätiger Unterstützung. Wie viele Betriebe suchen fitte und gewillte Mitarbeiter? Was fehlt also diesen Menschen, die diesen Hass verspüren? Was ist da kaputt?

Ich möchte nicht die Titulierung von S. Gabriel verwenden, aber der Sponti-Spruch der 1990er, nach Mölln, Solingen usw., fällt mir schon ein: Ausländer, lasst uns mit diesen Deutschen nicht allein... diesen Menschen wünsche ich schon mal einige Tage in Syrien oder in Lybien. Ich denke, das würde helfen und aus der Einöde befreien und neue Kräfte frei setzen.

Also: immer offen bleiben. Austauschen (so oder so). Alles andere führt zu nichts. Tragisch ist das alles, und so unendlich dumm.

Jan Poppe