Greifswald

Hallo Frau Radike,

ich pendle täglich von Greifswald nach Dummerstorf durch die A20-Baustelle und bestätige Ihre Eindrücke. Wie viele andere auch habe ich die Staus nicht erwartet.

Lösungsvorschlag, um die Gefahr zu reduzieren: Es hat sich als probates Mittel bewährt, an relevanten Brücken mit Bannern auf die Stau- und Unfallgefahr frühzeitig, also noch vor den klassischen Baustellen- und Stauwarnungen, hin zu weisen. Wenn ich mich richtig erinnere, sind in der Nähe des Unfallortes zwei Brücken über der A20, an denen man einen solchen zusätzlichen Hinweis ohne großen Aufwand anbringen könnte - in der Urlaubssaison oder bis zur Fertigstellung der Behelfsbrücke.

Heinrich Cuypers