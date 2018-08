Tribsees

Wir wohnen direkt in Tribsees, sind mal tagsüber in der Woche ( außerhalb der Ferien) über die Autobahn gefahren. Es war kein Stau. Die mangelnde Beschilderung zwecks Rückstau und rechtzeitige Temporeduzierung ist uns auch aufgefallen. Dachten zur Urlaubszeit wird das sicher erledigt. Leider geschah das nicht. Alle Welt beschäftigt sich mit dem Stau in Langsdorf: Tempolimit, Blitzer und viele Schilder.

Wäre mal auch an die viel größeren Gefahren direkt auf der Autobahn gedacht worden, wo bedeutend mehr als Tempo 30 gefahren wird, dann wäre mit einer angemessenen Beschilderung der Tod dieser Frauen vermeidbar gewesen. Es musste erst was Schlimmes passieren. Nun werden die Schilder kommen - zu spät wie man sieht.

Liane Malick