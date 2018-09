Rostock

Dieser Artikel zeigt vorwiegend einen positiven Blickwinkel der Bürgerabstimmung, jedoch nicht die Nachteile, die durch die zukünftige Stadtplanung für viele Bürger entstehen. Bei allen zur Wahl stehenden Szenarien werden Kleingartenanlagen einfach wegrationalisiert und durch „Beton“ ersetzt. Also vor was für eine Wahl bzw. Abstimmung werden wir hier gestellt? Man kommt demnach vom Regen in die Traufe.

Ich als Kleingärtner bin schockiert mit welcher Skrupellosigkeit mit unseren grünen Oasen „russisches Roulette“ gespielt wird. Man ist verunsichert, wie lange die Anlagen noch existieren. Kann man noch Projekte in den Anlagen oder in der eigenen Parzelle verwirklichen? Werden die Vereine die leerstehenden Gärten unter diesem Aspekt der Wegrationalisierung noch los? Ich frage mich, ob nur das Geld im Vordergrund steht? Die ökologische Notwendigkeit der Kleingärten und Grünflächen sind unabdingbar für unser städtisches Gleichgewicht und sollte nicht so leichtfertig mit Füßen getreten werden.

Das Bienensterben ist ein großes, aktuelles Thema und wir als Kleingärtner können maßgeblich dazu beitragen mit einer Vielfalt an Blüten und aufgestellten Insektenhotels dieses Problem zu lösen. Zudem bieten unsere Kleingärten mit Grünflächen, Bäumen, Biotopen, Tümpeln und Teichen vielen Vögeln und Kleintieren Nist- und Lebensräume. Diese Faktoren darf man nicht einfach ignorieren, denn sie sind auch ein wichtiges Fundament für das zukünftige Zusammenleben zwischen Mensch und Natur. Aber auch ausgehend von meinem emotionalen Standpunkt als Kleingärtner aus muss ich an die Planer plädieren, denn nicht nur Flora und Fauna würden durch einen Wegfall unserer Anlagen benachteiligt, sondern auch die soziale Komponente, die mit dieser Kultur verknüpft ist.

Gärtnern lehrt uns so viel und ist ein wichtiger Ausgleich für den täglichen Stress und die Hektik in unserer Stadt. Viele Generationen kommen zusammen und pflegen Ihre Parzellen und in Gemeinschaft ihre Anlagen. Die sozialen Kontakte, Gespräche und der Austausch sind ein bedeutsamer Grund einen Garten zu haben oder sich einen anzuschaffen. Auch für Familien mit Kindern ist es ein geschätzter und kostengünstiger Rückzugsort, um gemeinsame Erlebnisse und Abenteuer zu teilen. Wir können unsere Kinder im wahrsten Sinne des Wortes lehren, dass man erntet, was man sät. Wir wünschen uns, dass auch unsere Kinder und deren Kinder dieses Erbe und diese Kultur weiterreichen können und dass sie nicht für Gewerbe oder Wohnungen „sterben“ muss. Es wäre eine Schande, wenn eines der drei Szenarien durchgesetzt wird!

Mehr lesen: Einwohner dürfen über neue Stadtteile abstimmen

Nadine Kamlah