Wolgast

Ich habe gerade den Artikel der Journalisten gelesen über ihre A20-Fahrt nach dem Unfall. Wem wollen die Schreiber eigentlich die Schuld an dem Unfall geben ??? Vielleicht sogar den Erbauern der A20? Wäre die A20 nicht eingebrochen, wäre dort kein Stau gewesen und der Unfall wäre nicht passiert??

Meiner Meinung nach hat der Fahrer einfach "gepennt" und das Stauende übersehen, wie auch so einige LKW-Fahrer. Da kommen ja auch genug Meldungen und da geht keiner hin und behauptet, da hätten ja keine Schilder gestanden!!! Dass Menschen bei diesem Unfall zu Tode gekommen sind, ist ganz furchtbar. Wenn ich über die Autobahn fahre und ich komme an ein Stauende, warum auch immer der Stau ist, habe ich immer Sorge, dass irgendjemand nicht aufpasst und mir in den Wagen fährt!!! Die Suche nach möglichen Schuldigen finde ich so überflüssig "wie einen Kropf". Für mich ist der einzig Schuldige der Fahrer, der das Stauende, aus welchen Gründen auch immer, übersehen hat.

Gisela Koestner