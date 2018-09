Kritzmow

Ich bin über 60. Gern haben wir in den letzten Jahren die unterschiedlichen Angebote der Ausflugsschifffahrt genutzt. In diesem Jahr nicht. Die Schiffe haben keinerlei Sonnenschutz an Oberdeck. In der sengenden Sonne zu sitzen, werden wir "Alten" uns nicht antun. Da kann die Ausflugsschifffahrt von den Flusskreuzfahrern lernen. Die Sommer sollen ja extremer werden. Entweder Hitzesommer oder Regensommer. Da sollte man sich für das Oberdeck etwas einfallen lassen. Unterdeck macht eine Schifffahrt sehr viel weniger Spaß.

Detlef Langer