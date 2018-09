Rostock

Die 25000 Fahrzeuge pro Tag werden es nie werden bei 4,10 € pro Durchfahrt. Ich habe die Warnowquerung GmbH schon einmal per E-Mail angeschrieben und vorgeschlagen nach Amerika zu schauen, wo auf mautpflichtigen Straßen die Durchfahrt einen Quarter (25 Cent) kostet. Es scheint sich zu rentieren und ich kann mir gut vorstellen, dass auch bei Kosten um 1 Euro mehr, als genug Fahrzeuge den Tunnel nutzen würden. Es gäbe viele Vorteile wie weniger Fahrzeuge in der Stadt und dadurch sauberere Luft etc. Aber das scheint nicht gewollt zu sein, sonst hätte sich in diese Geschichte schon längst die Stadt eingeschaltet. Übrigens kam auf meine E-Mail nicht mal eine Antwort - es scheint sich also auch bei der Warnowquerung GmbH niemand für die Meinung der Bürger zu interessieren.

Tom Schnabel