Rostock

Wieso "Rostock will Bootsflüchtlinge aufnehmen"? WER legt denn fest, wer Rostock ist und wer nicht? Ich selber kenne weder unter meinen Familienangehörigen, weder unter Kollegen noch unter meinen Nachbarn und im gesamten Freundeskreis NIEMANDEN, der sich dazu positiv geäußert hat! Es kann und darf doch nicht sein, dass irgendwelche verträumten Idealisten sich das Recht herausnehmen, diese Entscheidung ohne den Bürger zu fällen und dann noch dreist behaupten, dass dies der Wunsch Rostocks sei!

Warum werden denn nicht die Namen derjenigen, die diese Entscheidung fällten, veröffentlicht? Stehen die nicht zu ihrer Entscheidung? Also- vortreten: WER hat das geäußert? Lassen wir die Wähler nächstes Jahr quittieren, ob eine Neuwahl dieser Scheindemokraten in den Stadtrat erfolgt! Ich habe die Empfindung, ich lebe hier in Wolkenkickucksheim!

Holger Korbmacher