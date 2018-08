Kaltenkirchen

Rügen ist wunderschön, aber als Familie ist man in Restaurants zu Hauptzeiten unerwünscht und wird abgelehnt. In Sellin wurden wir mehrfach als Familie mit unterschiedlichsten Begründungen weggeschickt oder es wurden uns "Kellerlöcher" mit dem Kommentar "Hier würden wir niemanden stören" angeboten.

Wir sind dann nach Binz gefahren und haben dann nur unter Druck als Familie einen Tisch am Binzer Kleinbahnhof erhalten. Hier fingen wieder Ausreden an, wir hätten ein Tisch reservieren müssen etc., obwohl mehrere Tische in dem Moment frei wurden. Nur Erwachsene bringen halt mehr Geld. Im Harz Urlaub gemacht und die selbe Ablehnung erfahren. Unglaublich! Der Osten ist für uns als Reiseziel erst mal gestorben. Vor 17:00 Uhr will Omas Küche ja auch Kinder, da sind die Plätze ja meistens leer und man kann Geld mit denen scheffeln. Ziemlich armselig das Ganze.

