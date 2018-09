Gransebieth

Mir fehlen die Worte. Ich hoffe nur, dass sich nicht verrechnet, bzw. etwas vergessen wurde. Am Ende werden es dann20 Millionen. Im Zeitalter der digitalen Medien sind doch die verschiedenen Standorte kein Problem. Barrierefreiheit ist die Begründung. Kümmert Euch lieber um Barrierefreiheit an ganz einfachen Sachen wie z. B. Bürgersteigen.

Ich bin fest davon überzeugt, es gibt keine Hürden für den Neubau. Wobei wirklich dringend erforderliche Investitionen, z.B. für Schulen verschoben werden, weil die Finanzierung nicht gesichert ist. Ein Schelm, der Schlimmes denkt, wenn sich der neue Standort nach 13 Jahren rechnet? Verrechnet! Denn dann gibt es den "neuen" Standort in seiner Form eh nicht mehr. Dazwischen gibt es dann wieder irgendeine Fusion, die das Verwalten einfacher und kostengünstiger macht. Was soll es, steckt das Geld mal in die Verwaltungen, statt in Schulen, Kitas und Pflegeheime.

Doris Lembke